Manovra, Meloni: bonus diciottenni "solo a redditi bassi". Abolizione commissioni Pos "è incostituzionale"

12 dicembre 2022 a

a

a

"È stata una settimana densa di incontri internazionali: il pranzo a Palazzo Chigi con il re di Giordania, il vertice a Tirana dei Balcani occidentali, con cui l’Italia storicamente ha un rapporto privilegiato. Si svolgeva in una piazza, pensate, chiamata piazza Italia, davanti a uno stadio progettato da un architetto italiano. Più giro per il mondo e più mi rendo conto di quanta voglia di Italia ci sia nelle altre nazioni, di quanto il nostro lavoro e le nostre eccellenze vengano visti positivamente. È un elemento sul quale bisogna ragionare, per valorizzare ancor di più la nostra presenza come nazione: nei rapporti internazionali possiamo essere estremamente importanti e centrali" ha detto, nell’ormai consueto appuntamento su Facebook gli appunti di Giorgia, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Circa l’assenza, per via dell’influenza, al vertice Eu Med-9 di venerdì scorso ad Alicante, in Spagna, "mi sono scusata personalmente con il presidente spagnolo - racconta Meloni - Era un altro vertice importante, purtroppo stavolta la salute non me lo ha permesso. Ma anche il confronto con i Paesi mediterranei dell’Europa è particolarmente importante per molte materie che ci stanno a cuore, dall’immigrazione all’energia".

Nordio: "Legge Severino va cambiata, per condannati primo grado possibilità di candidarsi"

Sulla manovra "stiamo incontrando tutti coloro che vogliono confrontarsi con noi sulle ragioni per cui abbiamo fatto alcune scelte, lo abbiamo fatto anche con alcuni partiti dell’opposizione, quelli che ci hanno chiesto di parlare con noi ed entrare nel merito dei provvedimenti" ha aggiunto il presidente del Consiglio. Su uno degli argomenti più caldi di questi giorni, il Pos, spiega che togliere le commissioni "sarebbe incostituzionale. La moneta elettronica è un servizio offerto da aziende private e lo Stato non può impedire loro di guadagnarci con una commissione".

Smart working per lavoratori fragili e genitori: proroga in arrivo. E può essere anche oltre il 31 marzo 2023

Sul bonus ai dciottenni per la cultura: si dice che "noi vogliamo abolirlo, in realtà non vogliamo farlo. Il ministro Giuliano sta lavorando a una 'carta cultura', però sicuramente 18app è una misura che va rivista. Pensiamo che la stessa misura, concentrata su redditi più bassi, possa essere molto più impattante. Quindi credo vada introdotto un limite nel reddito di chi accede a questa misura" ha spiegato.

Nicoletta, una delle donne uccise a Roma, amica di Giorgia Meloni: "Era felice, bella e sincera: non è giusto morire così"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.