Un pezzo di democrazia in più se torniamo a votare anche per le province

È un errore clamoroso pensare che si tratti di sole poltrone. Il via libera al Senato alla legge Silvestroni per il ripristino dell’elezione diretta delle province restituisce un pezzo di democrazia agli italiani, rafforza i territori a partire da quelli più piccoli, esercita poteri importanti per i cittadini amministrati.

L’auspicio, dunque, è che si faccia presto, perché è davvero ridicolo vedere amministratori eletti da se stessi o poco più, senza paga e senza sostanziali responsabilità nelle attuali amministrazioni intermedie tra Comuni e Regioni.

La riforma Delrio, che abolì le Province nel quadro demagogico che ha caratterizzano gli ultimi anni della politica, va cancellata: si deve “superare l'attuale situazione di precarietà causata dalla riforma Delrio, restituendo una prospettiva certa agli enti intermedi, che la Costituzione indica come costitutivi della Repubblica''. E' assolutamente opportuno quanto afferma il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro (Fdi, nella foto) che ieri ha partecipato ai lavori di Commissione al Senato, esprimendo il parere favorevole del governo.

Per Silvestroni, “le province mantengono le competenze sull’edilizia scolastica, sulla tutela e valorizzazione dell’ambiente, sui trasporti e sulle strade provinciali”.

Ed è il Parlamento a dover porre rimedio ad una situazione che è incomprensibile. Al punto che i sindaci delle città metropolitane sono i sindaci delle grandi città, come se il loro impegno – voluto dai cittadini – non fosse già gravoso.

Occorre evitare di proseguire nel caos istituzionale. E restituire soprattutto al popolo il diritto-dovere di scegliere i propri amministratori anche nel caso delle province. Oggi sono nominati dai consigli comunali con accordi tra i partiti spesso indigeribili.

Saranno avvantaggiati i territori più piccoli, che spesso non hanno voce negli enti superiori, come regioni e Stato, tornerà la democrazia diretta.

I critici di una riforma ambiziosa puntano il dito, ovviamente, contro la “proliferazione di poltrone”. A giudicare dai primi passi del nuovo Parlamento ridotto di un terzo non sembra davvero quello il problema principale. Il tema prevalente dovrà essere l’efficienza nel governo dei territori.

