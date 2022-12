Giorgia Meloni difende la manovra: "Sulle grandi voci nessuna critica di Bankitalia"

06 dicembre 2022 a

Giorgia Meloni difende la manovra del suo governo. Lo fa parlando con i giornalisti al termine del vertice sui Balcani, a Tirana. E inizia dai giudizi di Bankitalia: "Le critiche? La notizia per il governo è che sulle grandi voci di questa manovra non ci fossero da parte di Bankitalia critiche sostanziali. Questa secondo me è la cosa più importante. Vuol dire che, dal mio punto di vista, è una manovra ben fatta, seria, che dà dei segnali importanti in una situazione come quella con la quale ci confrontiamo e soprattutto con un tempo rispetto al quale non era scontato che si facesse una manovra che considero politica con delle scelte politiche. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro”.

Sul Pnrr il presidente del Consiglio dei ministri spiega che “il governo dall’inizio del suo mandato sta lavorando in maniera incessante sul tema. Chiaramente sono risorse importanti particolarmente in una fase come quella nella quale ci troviamo, ma è importante che queste risorse arrivino a terra. Ci sono una serie di questioni aperte a cominciare dai costi delle materie prime".

In relazione all'emergenza energetica, Giorgia Meloni sostiene che “in una fase molto difficile in tema di approvvigionamento, la posizione dell’Italia, la sua capacità di garantire sicurezza energetica, di diversificare le fonti di approvvigionamento, di aver un rapporto saldo con l’ambito del Mediterraneo, può far giocare a questa nazione un ruolo centrale e strategico. Le risorse per calmierare i prezzi delle bollette energetiche sono oggettivamente problematiche da noi e quindi si cercano soluzioni per dare un segnale che l’Europa, quando arrivano i problemi seri, riesce a rispondere concretamente. Attualmente la risposta della Commissione non mi pare sufficiente e quindi lavoriamo per migliorarla”.

