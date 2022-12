Passaporto per la libertà, stasera in tv giovedì 1 dicembre Canale 5. La trama

01 dicembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 1 dicembre, su Canale 5 seconda serata con Passaporto per la libertà, la storia di Aracy de Carvalho e João Guimarães Rosa, che aiutarono gli ebrei a fuggire dalla Germania durante le leggi razziali e lo sterminio. Stasera nuovi episodi in programmazione, a partire dalle ore 21.20. La trama. Aracy e João continuano ad aiutare gli ebrei per fuggire dalla Germania. Le autorità si stanno accorgendo del loro operato. Intanto Zumkle ha promesso a Vivi che cercare di studiare un piano per liberare suo padre dal campo di concentramento. Decide di controllare Aracy quando viene a sapere che sta aiutando anche Margarethe e Hugo a lasciare al più presto Amburgo. Ma in primo piano anche i sentimenti: João trova il coraggio di confessare ad Aracy i suoi sentimenti. Il rapporto è sempre più stretto, mentre i nazisti continuano a perseguitare gli ebrei. La SS sospettano che sia coinvolta anche l'ambasciata brasiliana. Zumkle non mantiene la promessa fatta a Vivi: il padre viene ritrovato senza vita. João è sempre più preoccupato: Aracy non si sta rendendo conto di essere sempre più in pericolo.

X-Factor, la semifinale: i concorrenti rimasti in gara e i super ospiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.