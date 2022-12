Frane, la colpa è della politica, in particolare dei sindaci. I condoni? La legge li deve vietare

01 dicembre 2022 a

La colpa delle frane drammatiche, come quella di Ischia, è della classe politica, in particolare dai sindaci. E' l'esito di un sondaggio, elaborato da Noto Sondaggi per Porta a Porta. Noto ha chiesto ai cittadini se si sentono sicuri nel loro territorio: il 50% ha risposto sì, ma un significativo 42% teme che si possano verificare tragedie simili a quelle di Ischia. Secondo il 66% degli intervistati, la responsabilità del dramma di Casamicciola è da attribuire a chi governa il territorio, mentre per il 13% la responsabilità sarebbe dei cittadini e per l’11% di tragica fatalità. La responsabilità maggiore sarebbe quindi dei sindaci che per il 59% avrebbero chiuso gli occhi di fronte all’abusivismo, mentre il 32% ritiene colpevoli i governi che non hanno varato leggi contro l’abusivismo. Riguardo ai condoni: per il 67% dovrebbero essere vietati dalla legge mentre per il 19% sarebbero un male necessario.

