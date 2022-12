Fratelli d'Italia vola nei sondaggi. Cresce la Lega. Il M5S supera il Pd. Centrodestra avanti di 25 punti

01 dicembre 2022 a

Fratelli d'Italia primo partito, il Movimento 5 Stelle supera il Pd. Poi la Lega e dietro, stesso risultato, Forza Italia e Azione-Italia Viva. E' questo, in estrema sintesi, il risultato del sondaggio effettuato da Noto Sondaggi per Porta a Porta. Sulle intenzioni di voto a livello nazionale, il partito di Giorgia Meloni si conferma primo ottenendo il 28%, due punti più rispetto al voto del 25 settembre. Netto guadagno anche per il Movimento 5 Stelle che a quota 18% (+2.6%) scavalca il Pd che si ferma al 17, perdendo 2.1 punti percentuali. La Lega è al 10% (+1.2%), mentre Forza Italia e Terzo Polo (Azione e Italia Viva), sono all'8% (rispettivamente - 0.1% e + 0.2%). Di seguito Verdi 3.5% (-0.1%), + Europa al 2% (-0.8%) e infine Noi Moderati all’1.5% (+0.6%). Il centrodestra raggiunge il 47.5% (+3.7%), mentre il centrosinistra si ferma al 22.5% (-3.6%): 25 punti netti di distacco.

