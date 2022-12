Morto Gerardo Bianco, storico esponente della Democrazia Cristiana ed ex ministro della pubblica istruzione

01 dicembre 2022 a

È morto all’età di 91 anni Gerardo Bianco, storico esponente della Democrazia Cristiana, e successivamente del Partito Popolare Italiano (di cui è stato segretario e presidente), della Margherita e di Rosa per l'Italia di Tabacci e Baccini. Era nato a Guardia Lombardi, in provincia di Avellino, il 12 settembre 1931. È stato ministro della pubblica istruzione dal 27 luglio 1990 al 13 aprile 1991 nel governo Andreotti VI.

"Gerardo Bianco era un uomo libero, colto, coraggioso, buono. Senza di lui non sarebbe nato l’Ulivo e soffriva che questo non gli fosse pienamente riconosciuto. Era antico e moderno insieme, custode della nobiltà della politica ma capace di capire il nuovo. Uno dei Grandi della Democrazia Cristiana. Per me un amico e un maestro. Ciao Gerardo" lo ricorda così il senatore democratico, Dario Franceschini.

