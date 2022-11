Aboubakar Soumahoro si autosospende dal gruppo parlamentare Alleanza Verdi-Sinistra

24 novembre 2022 a

a

a

"Aboubakar Soumahoro ci ha comunicato la decisione di autosospendersi dal gruppo parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra" annunciano in una nota Angelo Bonelli co-portavoce Europa Verde e deputato AVS, Nicola Fratoianni segretario Sinistra Italiana e deputato AVS e Luana Zanella presidente gruppo parlamentare AVS dopo aver incontrato il parlamentare finito al centro delle polemiche dopo l’indagine sulle coop di accoglienza migranti che hanno riguardato la moglie e la suocera.

L'onorevole Soumahoro non tollera che si parli di quell'inchiesta…

"Abbiamo incontrato Aboubakar Soumahoro per discutere ed approfondire le vicende che da giorni sono al centro della cronaca. Lo abbiamo trovato sereno e determinato. Aboubakar Soumahoro ci ha esposto il suo punto di vista e ha annunciato l’intenzione di rispondere punto su punto e nel merito alle contestazioni giornalistiche ribadendo la sua assoluta estraneità alle vicende". Sull'autosospensione aggiungono: "Rispettiamo questa scelta che seppur non dovuta, mostra il massimo rispetto che Aboubakar Soumahoro ha delle istituzioni e del valore dell’impegno politico per promuovere le ragioni delle battaglie in difesa degli ultimi che abbiamo sempre condiviso con Aboubakar. Siamo fiduciosi, considerato quanto riferitoci, che la vicenda possa essere chiarita in tempi rapidi e senza alcuna ombra", concludono.

Video su questo argomento Caso Soumahoro, Bonelli: “Né sospensione né espulsione, ma ci deve un chiarimento”

Soumahoro, dalla lotta per braccianti e invisibili alle accuse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.