Il ministro Valditara: "Basta cellulari in classe durante le lezioni"

Basta con i cellulari in classe durante le ore di lezione. Lo sostiene Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del merito, intervistato da Monica Setta, durante il programma Il Confronto, in onda su Rai Italia nel mondo e su Rai 2 il sabato alle 6.30. Il ministro ha spiegato che la proposta ha l'obiettivo di garantire agli studenti e ai docenti fasi di studio senza distrazioni. Il ministro ha inoltre ribadito la sua ipotesi di privare del Reddito di cittadinanza i giovani che non hanno conseguito l'obbligo scolastico: "O colmano il gap oppure perdono il reddito". Ma Valditara ha parlato di nuovo della sua proposta di prevedere lavori socialmente utili per gli studenti protagonisti di gravi casi di bullismo e violenza. Ancora una volta Valditara ha spiegato che occorre "tornare al merito e in questa chiave la Grande alleanza che propongo anche a imprese e sindacati sarà un metodo essenziale per superare il gap competitivo di cui soffre l'istruzione tecnico professionale italiana rispetto ad altri paesi internazionali". Si è subito detto d'accordo Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria con la delega al capitale umano, anche lui ospite della trasmissione. Infine il ministro Valditara ha spiegato che i suoi prossimi impegni riguarderanno la semplificazione e l'edilizia scolastica.

