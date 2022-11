Salvini: "Leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto"

22 novembre 2022 a

"Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto". Queste le parole affidate ai social dal leader della Lega, Matteo Salvini, per la scomparsa di Roberto Maroni, storico esponente del partito, per tre volte ministro, scomparso a 67 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. Profondo cordoglio e dolore in tutto il Carroccio. L'ex ministro Roberto Castelli: "Sono affranto. Abbiamo fatto 30 anni insieme, sempre combattuto, vissuto e fatto politica fianco a fianco. Con Roberto se ne va un pezzo di storia del partito, un riferimento per tutti noi militanti, viene a mancare un pezzo di vita della Lega oltre che un caro amico”. Toccanti anche le parole di Giuseppe Leoni, tra i fondatori della Lega, contattato dall'Agenzia Lapresse: "Abbiamo percorso un pezzo di strada insieme. Ha ricoperto incarichi importanti, ha fatto il segretario della Lega, il governatore, il ministro. Ha fatto quello che io non ho fatto, siamo partiti quasi insieme. Lui è arrivato in Lega qualche anno dopo. Ora questa brutta malattia ce lo ha portato via. Sono molto dispiaciuto, lo ricorderò nelle mie preghiere".

"Ciao Bobo, sei stato un grande marito, padre e amico". Le parole della famiglia

