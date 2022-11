"Ciao Bobo, sei stato un grande marito, padre e amico". La morte di Roberto Maroni e le parole della famiglia

22 novembre 2022 a

"Questa notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciato. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto bene. Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico". Sono le parole scelte dalla famiglia di Roberto Maroni per annunciare la sua scomparsa. Il messaggio si conclude con una frase di Emily Dickinson: "Chi è amato non conosce morte, perché l'amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina. Ciao Bobo". Maroni lascia la moglie e due figli.

