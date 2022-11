Che tempo che fa, Zaia: "Il vaccino contro il Covid ha salvato milioni di vite. E' la scienza che indica la via. Troppi si sono laureati sui social" | Video

21 novembre 2022 a

"Abbiamo troppe persone che si sono laureate sui social e questo non va bene". E' un'autentica sportellata quella che Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, sbatte in faccia ai no vax e indirettamente anche a chi fa parte del governo e nelle ultime settimane ha rilasciato dichiarazioni quantomeno equivocabili. Ospite di Che tempo che fa, il governatore non fa giri di parole quando Fabio Fazio gli chiede cosa pensi quando "in questi giorni legge ancora lo scetticismo nei confronti dei vaccini, arrivato anche dal sottosegretario alla sanità che dice non cade nella trappola di dire se sta con i vaccini o contro".

Zaia non ci va per il sottile: "Io penso agli otto milioni di morti nel mondo. A Lancet che è una rivista autorevole dal punto di vista scientifico a livello internazionale e ad altre riviste scientifiche che hanno dichiarato che venti milioni di persone hanno avuto la vita salvata grazie ai vaccini. E' la comunità scientifica che indica la via. Abbiamo troppe persone che si sono laureate sui social e questo non va bene".

Negli over 80 non vaccinati tasso di mortalità 10 volte più alto

