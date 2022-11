Oggi la manovra di bilancio in Consiglio dei ministri. Rebus coperture per arrivare a 32 miliardi

21 novembre 2022 a

Appuntamento cruciale per il nuovo governo: alle 17 è convocato il Consiglio dei ministri che varerà la prima manovra economica sotto la presidenza di Giorgia Meloni. Il testo non è chiuso, perché negli uffici della Ragioneria c’è ancora un margine di incertezza riguardo alle coperture di alcune misure, ma alla fine in serata sarà dato il via libera a una legge di Bilancio da 32 miliardi circa, due terzi dei quali in deficit (21 miliardi) impegnati per contrastare la crisi energetica e aiutare le famiglie e le imprese a pagare le bollette.

Legge di bilancio, iva azzerata su pane, pasta e latte. Tassa sulle consegne a domicilio

Nel weekend i tecnici hanno fatto le ore piccole e più volte Meloni ha sentito il ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti per sciogliere (o tagliare di netto) gli ultimi nodi e decidere "misure concrete e realizzabili per sostenere la famiglia". Un esponente del governo riferisce al Corriere della Sera che "non ci saranno grandi sorprese".

Legge di bilancio, ipotesi detassazione per nuovi assunti under 34. Pensioni, ok a quota 103

"Adesso la nostra priorità è affrontare l’emergenza e dare all’Europa e ai mercati un segnale di grande serietà e senso di responsabilità", ragiona con i ministri più fidati la leader di Fratelli d’Italia. E spiega perché non ci saranno "azioni spericolate", vale a dire quelle misure di grande impatto su pensioni e Fisco sbandierate dalle forze politiche in campagna elettorale. Nulla può dirsi certo fino all’ultimo minuto, ma l’ipotesi di tagliare l’Iva sui beni di prima necessità come pane, pasta e latte rischia di tramontare. Come ha dichiarato al Corriere della Sera il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, sforbiciare di pochi punti l’Iva è una misura che "incide poco" e rischierebbe di non portare grandi benefici. Insomma, realismo e prudenza, vista la "forte preoccupazione" per le conseguenze economiche e sociali del conflitto in Ucraina. Sulle pensioni occorrerà accontentarsi di quota 103, 41 anni di versamenti e 62 di età: una riforma contenuta, perché più di 750 milioni proprio non si possono spendere.

