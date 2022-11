Luca Zaia, la laurea, il lavoro nelle discoteche e la lunga carriera politica nella Lega

20 novembre 2022 a

Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, stasera domenica 20 novembre sarà ospite di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio su Rai 3. Il governatore è originario di Bibano, frazione di Godega di Sant'Urbano, in provincia di Treviso. Figlio di Giuseppe e di Carmela Lisetto, dopo il diploma alla Scuola enologica di Conegliano, si è laureato in Scienze della produzione animale alla facoltà di agraria dell'Università degli Studi di Udine. Per dodici anni ha lavorato come pr per diverse discoteche della sua zona. Poi la politica nella Lega (in cui si è iscritto sin da giovane): consigliere comunale, seggio in Provincia di Treviso, nomina ad assessore all'Agricoltura. Tre anni dopo è presidente, poi vice presidente della giunta regionale, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali dal 2008 al 2010. Dal 2010 è il presidente della Regione Veneto. Nel 2015 ha ottenuto il 50% dei voti e nel 2020 è stato confermato con il 76%. Diverse le sue pubblicazioni. Luca Zaia è sposato dal 1999 con Raffaella Monti, segretaria d'azienda. La coppia non ha figli.

