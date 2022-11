Stefano Bonaccini si candida a segretario del Pd. Ed è già polemica sulla rete | Video

20 novembre 2022 a

Adesso è ufficiale: Stefano Bonaccini, presidente della Regione dell'Emilia Romagna, si candida alla segreteria nazionale del Partito Democratico. "Ho deciso di candidarmi alla segreteria del partito - ha scritto sul suo profilo Facebook - È il momento di esserci, di impegnarsi, di partecipare. E di farlo insieme. Per il Pd. Per il Paese". Ovviamente non mancano le condivisioni, i lire, ma nemmeno le prime polemiche nei commenti alla candidatura di Bonaccini.

