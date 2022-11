Legge di bilancio, iva azzerata su pane, pasta e latte. Tassa sulle consegne a domicilio

18 novembre 2022 a

Tassare le consegne a domicilio anche per favorire il commercio di prossimità, azzeramento dell’Iva su pasta, pane e latte, pensioni verso quota 103 con 41 anni di contribuzione e una soglia minima di 62 anni di età e riduzione del cuneo fiscale. Sono queste, secondo quanto emerge al termine della riunione di questa sera, alcune delle delle ipotesi allo studio della maggioranza in vista della presentazione della Manovra. Nel corso dell’incontro, a quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sarebbe raccomandata che tutti questi provvedimenti abbiano una copertura.

Detassazione totale per i nuovi assunti under 34, per 2-3 anni. Questa una delle ipotesi emerse - a quanto riferiscono fonti parlamentari - durante il vertice sulla manovra di bilancio tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i capigruppo di maggioranza. La proposta sarebbe stata fortemente sostenuta in particolare da FI, a quanto si apprende.

In particolare spunta una tassa sulle consegne a domicilio per favorire il commercio di prossimità. È una delle ipotesi emerse - a quanto riferiscono fonti parlamentari - durante il vertice sulla manovra di bilancio.

