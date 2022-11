Il Cremlino: "Berlusconi a Mosca per la pace? Putin accoglie ogni iniziativa". Ma Forza Italia smentisce

18 novembre 2022 a

Silvio Berlusconi pronto a mediare per la pace tra Russia e Ucraina? Il Cremlino non respinge l'idea, anzi. Il presidente russo Vladimir Putin "ha ripetutamente detto che siamo sempre felici di accogliere ogni sforzo per la pace e di sostenere ogni sforzo di questo tipo". Sono parole del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che risposto a chi gli chiedeva di un'ipotesi di mediazione da parte del leader di Forza Italia, dopo che la testata inglese The Spectator ha riportato che Berlusconi vorrebbe andare a Mosca da Putin, ipotesi comunque smentita da Forza Italia. Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto, in un'intervista al quotidiano La Stampa, che è "falso" quanto riportato da The Spectator, "non si va a Mosca così liberamente. Io in passato avevo detto che Silvio Berlusconi e Angela Merkel sarebbero stati dei buoni mediatori, magari in ambito Onu, vista la loro conoscenza personale con Putin pur in una chiara collocazione atlantica. Ma questa proposta ormai è superata dai fatti". Clicca qui per l'articolo di The Spectator.

