Ponte sullo Stretto, Salvini: "Lunedì in Consiglio dei ministri. Si farà e sarà il più grande del mondo a campata unica"

Il Ponte sullo Stretto di Messina si farà. Di questo è più che convinto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture. Lo ha ribadito intervenendo ad Ariccia, in provincia di Roma, alla cerimonia di riapertura al traffico del Ponte Monumentale Pio IX. "Un altro ponte di cui si parla da 54 anni - ha detto - lunedì sarà nella manovra di bilancio che porteremo in Consiglio dei ministri. Sarà un esempio del genio e dell'ingegneria italiani". E ancora: "Sarà il ponte a campata unica più grande del mondo". Approva pienamente la Confindustria della Sicilia: "Salvini torna a battere sul tema del Ponte sullo Stretto e fa bene. Il ponte si deve fare assolutamente. Se vogliamo che l'alta velocità, le infrastrutture e i treni funzionino, bisogna partire dal ponte. Secondo me è un processo al contrario". Queste le parole di Alessandro Albanese, intervenuto in diretta al Tgr Regione della Rai.

Ponte sullo Stretto, per Sicilia e Calabria un ventaglio di nuove opere

