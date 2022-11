Silvio Berlusconi assolto nel Ruby Ter dall'accusa di corruzione: il fatto non sussiste

17 novembre 2022 a

a

a

Processo Ruby Ter, Silvio Berlusconi assolto perché il fatto non sussiste. I giudici hanno fatto cadere anche le accuse nei confronti del cantante Mariano Apicella. Entrambi erano accusati di corruzione in relazione alla testimonianza del cantante napoletano sulle feste organizzate ad Arcore. Il leader di Forza Italia si dice "contento e soddisfatto. Apprezzo anche che lo stesso pubblico ministero abbia chiesto l'assoluzione. Gli elementi avanzati dalla difesa - ha aggiunto - hanno chiarito oltre ogni ragionevole dubbio l'assenza di elementi di opacità in questa vicenda".

Berlusconi: "Forza Italia partito compatto. Le nomine per il governo le ho proposte io, come sempre"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.