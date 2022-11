Matteo Salvini: "Elon Musk venga a investire in Italia, gli spalanchiamo le porte"

17 novembre 2022 a

a

a

Matteo Salvini "chiama" Elon Musk. Il vicepremier e ministro alle infrastrutture, all'evento "molto futuro" organizzato da Il Messaggero, spiega che il suo dicastero vorrebbe "creare un polo di attrazione per l'investimento di capitali stranieri, un punto di riferimento per l'innovazione". A Salvini piacerebbe molto che Elon Musk decidesse di investire nel nostro Paese: "Spalanchiamo le porte". Nel corso dell'evento, il leader della Lega, ha annunciato che in settimana inviterà il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri, a "prendere un caffè perché su Roma, al di là delle opere in vista del Giubileo, ci sono tante operazioni in discussione, penso a Fiumicino ma anche alla metro C. Ci troveremo la settimana prossima, per parlare di Roma".

Governo, Salvini “Orgoglioso dei segnali di cambiamento”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.