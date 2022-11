Movimento 5 Stelle, nuova rivoluzione: nascono i Gruppi territoriali

15 novembre 2022 a

Il Movimento 5 Stelle prova a rinascere dal basso. Dopo essere stato il primo partito del Paese, aver vissuto clamorose scissioni, aver evitato il crollo grazie a Giuseppe Conte, i grillini cercano il rilancio con quella che loro stessi definiscono una vera rivoluzione organizzativa. "Da oltre un anno - si legge sul blog del partito - ci siamo posti l’obiettivo di perseguire un forte rinnovamento e di dotarci di una struttura organizzativa che consenta una sempre maggiore partecipazione degli iscritti ai processi democratici interni e a rafforzare la presenza dei cittadini nell’attività politica che il Movimento 5 Stelle intende portare avanti". "È necessario - spiega ancora il partito - rafforzare la presenza nei territori, in quei luoghi in cui i problemi nascono e hanno una ricaduta diretta sulla vita quotidiana, in qui luoghi dove è sempre più necessario agire per una giustizia sociale, per la lotta alle disuguaglianze, per la tutela del lavoro, dei redditi, della casa e per attuare quelle iniziative necessarie al processo di transizione ecologica e digitale. Dopo la costituzione dei Comitati nazionali e tematici e dei coordinatori territoriali, è arrivato il momento di avviare i Gruppi territoriali".

Nel blog si spiega cos'è un gruppo territoriale. " È il posto in cui ciascun iscritto prende parte attiva allo scambio e al confronto sulla vita politica interna del Movimento nella propria comunità locale e tramite il quale si interfaccia con tutti i cittadini. Ciascun Gruppo avrà il compito di favorire la discussione, il confronto e lo scambio di idee politiche tra tutti gli iscritti, sviluppando iniziative e progetti da proporre al Comitato nazionale progetti, promuovendo la diffusione dei programmi e delle attività del Movimento e organizzando eventi politici sia locali che nazionali. Il tutto con l’obiettivo - ovviamente - di favorire la più ampia partecipazione di cittadini a sostegno delle nostre battaglie e della costruzione condivisa di una nuova agenda politica per il Paese".

"Aderire a un gruppo territoriale - si legge ancora - è molto semplice. Innanzitutto, devi essere iscritto al Movimento 5 Stelle dopo aver effettuato il login, potrai inserire il Comune o lo Stato estero, per il quale intendi proporre la creazione di un gruppo territoriale. Quando sarà raggiunto il numero minimo di 30 iscritti che propongono la creazione di un gruppo territoriale in un determinato Comune (o Stato estero) o in un territorio che comprende più Comuni (o Stati esteri) il Comitato per i rapporti territoriali avvierà l’istruttoria per l’approvazione". Su Twitter Giuseppe Conte ha postato che "oggi è una giornata importante per il M5S: prendono vita i gruppi territoriali!". In un video, poi, spiega di cosa si tratti.

