Piano strategico per far nascere più bambini. Roccella: "Misure concrete per la natalità"

Un piano per far ripartire la natalità. Per aiutare le giovani coppie che vogliono avere figli e non penalizzarle come accade ora. Questo uno degli obiettivi del governo Meloni, spiegato da Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, in una intervista al Sole 24 Ore. “Promuoveremo una sorta di Piano strategico per la natalità, inserendo misure concrete, in tutti i provvedimenti utili - dichiara la ministra - E’ nostra intenzione mettere in campo un’azione strategica che coinvolga tutti i dicasteri, con interventi di taglio sia culturale sia economico. Il peso specifico del mio ministero consiste proprio in un’operazione di progettazione, coordinamento e stimolo nei confronti degli altri: l’ottica è quella di promuovere una strategia complessiva del Governo, per contrastare la denatalità e sostenere maternità e famiglia”.

Secondo Roccella, uno dei primi aspetti sarà rivedere l'assegno familiare nella legge di bilancio: “Concettualmente la misura è giusta ma penalizza le famiglie più numerose. Che in generale fino a oggi sono state letteralmente maltrattate dal Fisco. Lavorerò per rendere il sostegno proporzionale al numero dei figli”. E poiché “la natalità va di pari passo con lo sviluppo di un Paese, in termini certo di Pil ma anche di vitalità e di capacità di innovare” - spiega Roccella - è dalle donne che di questi figli sono generatrici e dalla loro piena libertà di affermarsi, anche nella maternità, che occorre ripartire".

Roccella è convinta che serva "una nuova rete di Welfare che metta in pista tutti gli attori sociali e sostenga le neo madri fin dal domicilio”. Ad esempio incentivando “il sistema di certificazione della parità di genere in attuazione del Pnrr”, che “sta ricevendo buona adesione”, immaginando “un codice deontologico per le imprese per il rientro dopo la maternità”, potenziando “la rete degli asili nido” e promuovendo “una carta servizi” per le pmi. Tante idee e proposte con un solo obiettivo concreto: far aumentare il numero di neonati che vengono alla luce.

