Meloni al G20: "Impatto devastante della guerra sull'economia. Ora correggere gli errori delle politiche energetiche"

15 novembre 2022

L'impatto della guerra sull'economia mondiale è stato devastante. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, unica donna primo ministro presente, nel suo discorso al primo vertice G20, in corso a Bali. "Quando l'Indonesia ha assunto la presidenza del G20 - ha spiegato nel suo intervento - era impossibile prevedere che la Russia avrebbe invaso l'Ucraina e il devastante impatto che ciò avrebbe avuto sull'ordine mondiale e sulle nostre economie". Secondo Meloni "per riuscire nella sua missione, il G20 deve avere il coraggio di confrontarsi con le sfide più difficili in agenda, a partire dalle conseguenze del conflitto ucraino in ambito economico, energetico e alimentare che stanno investendo tutti e stanno senza dubbio colpendo in maniera preponderante i Paesi in via di sviluppo". E ancora: "La guerra ha certamente contribuito ad aggravare la crisi energetica globale. Ma ha finalmente posto in evidenza i tanti errori commessi, almeno dall'inizio del Millennio, nelle politiche energetiche e nei rapporti tra Paesi produttori e consumatori. Dal dramma della crisi energetica può emergere, per paradosso, anche l'opportunità di rendere il mondo più sostenibile e costruire un mercato più equilibrato, nel quale gli speculatori abbiano meno influenza e i Paesi fornitori abbiano meno opportunità di usare l'energia come un'arma contro altri Paesi".

