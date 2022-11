Vittorio Sgarbi difende Montesano: "Assurdo punire una maglietta con la marca di un motoscafo. La Rai dovrà risarcire l'attore"

14 novembre 2022 a

Vittorio Sgarbi difende Enrico Montesano e critica la Rai che a suo avviso dovrà risarcire l'attore: "Non si può espellere un concorrente di un programma televisivo perché indossa una maglia con una marca di un motoscafo con su scritta una massima di D’Annunzio del 1918 che quindi ha una radice prefascista, mi sembra inverosimile''. Il sottosegretario non ci va leggero sulla vicenda dell'espulsione dell'attore dal programma Ballando con le Stelle, perché ha partecipato alle prove indossando una maglietta della X Mas. Il sottosegretario alla Cultura prende una posizione chiara sulla bufera mediatica che ha travolto Montesano: ''Trovo assurdo - sostiene Sgarbi - attribuire a una maglietta un significato che non ha. Credo che il problema debba essere risolto dall’avvocato di Montesano, Giorgio Assumma. Non penso che nel contratto di Montesano ci sia scritto: 'Non puoi mettere la maglia che ti pare'. Di fronte a una prova che poteva essere tagliata e che invece è stata mandata in onda il problema diventa meramente giuridico. Non si può punire una maglietta''.

