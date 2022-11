Migranti, telefonata tra Mattarella e Macron. Ma ecco cosa combina la Francia al confine

14 novembre 2022 a

Italia e Francia provano a fare la pace sul caso dei migranti. E lo fa attraverso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha avuto un lungo colloquio telefonico con il presidente transalpino, Emmanuel Macron. Il colloquio è stato annunciato da una nota congiunta che è stata firmata dal Quirinale e dall'Eliseo. Nel comunicato si rimarca che entrambi hanno affermato "la grande importanza delle relazioni tra Francia e Italia e hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni di una piena collaborazione in tutti i settori, sia a livello bilaterale che in seno all'Unione europea". Ma ovviamente non possono essere una telefonata e una nota congiunta a risolvere i problemi dell'immigrazione che tra l'altro non riguardano di certo soltanto gli sbarchi.

"Spesso i francesi rimandano indietro dei minori cambiando l'età, questo va contro il trattato di Dublino. Rimandano anche indietro delle famiglie. Pochissimi migranti vogliono restare in Italia, vogliono andare in Germania, Svezia, Olanda". Sono parole di Christian Papini, direttore della Caritas Intemelia Organizzazione di Volontariato di Ventimiglia, che è intervenuto ai microfoni della trasmissione L'Italia s'è desta di Radio Cusano Campus condotta da Gianluca Fabi e Emanuela Valente. Ha spiegato che "dal 2015 la Francia ha chiuso le frontiere. La cosa grave è che spesso rimanda indietro dei minori cambiando l'età. Alla fine i migranti pagano 300 euro i passeur. I passeur sono persone, spesso anche loro migranti, che non sono riusciti a integrarsi, che hanno una regia dietro, e che si fanno pagare per far passare i migranti e in realtà non li fanno passare. Il nostro ruolo è fare quello che dovrebbe fare lo Stato, cioè fare accoglienza, dare da mangiare, consulenza psicologica, tutto questo lo facciamo con altre associazioni".

Il direttore della Caritas Intemelia di Ventimiglia, ha spiegato anche che "le condizioni in cui arrivano i migranti sono pessime, spesso sono stremati, specialmente quelli che arrivano dalla rotta balcanica. Da noi possono dormire solo i nuclei familiari, le altre persone dormono tutte lungo il fiume al freddo e al gelo. Pochissimi - ha ribadito - vogliono restare in Italia, vogliono andare in Germania, Svezia, Olanda. Il trattato di Dublino è la cosa più grave che l'Europa potesse fare, è davvero una croce, perché prevede che il migrante debba rimanere nel Paese dove viene identificato".

