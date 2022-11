Decreto Aiuti, tutte le misure: dal taglio accise al superbonus

Foto: LaPresse

Dalla proroga fino a fine anno dei crediti di imposta e del taglio alle accise, fino all’aumento del tetto al contante, passando per la norma per l’incremento della produzione di gas naturale e la rateizzazione delle bollette: queste sono alcune delle misure contenute nella bozza del decreto Aiuti atteso in Consiglio dei ministri.

L’intervento con cui il governo intende fronteggiare il caro energia implica risorse complessive per poco superiori ai 9 miliardi di euro. Nel testo non ancora definitivo, composto attualmente di 13 articoli, si prevedono anche modifiche alla disciplina del Superbonus, che però risultano essere ancora in fase di valutazione: nel 2023 la percentuale dello sconto sulla spesa per i lavori di efficientamento energetico scenderà dal 110% al 90%. L’agevolazione sarà confermata anche per gli immobili unifamiliari ma con un limite di reddito (a 15 mila euro) variabile in base a una sorta di quoziente familiare. L’idea del governo rimane, però, quella di allungare di tre mesi la finestra temporale all’interno della quale si applica il Superbonus 110% per le villette. Il testo modificherebbe il termine, dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, entro cui spetta la detrazione, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

C’è anche la cosiddetta norma sblocca trivelle nel decreto legge Aiuti, atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri. "Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale", si legge nell’articolo 4, al comma 3, "è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi".

