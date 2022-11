Pensioni, ministra Calderone: "Quota 41 ipotesi di riferimento"

05 novembre 2022 a

Si sonda il terreno a Via Flavia per capire quale sarà la temperatura del dialogo tra tessuto sociale e la neo ministra del Lavoro, Marina Calderone. Oggi è partito il primo round tra la titolare del dicastero e le parti sociali, in totale 26 sigle che hanno portato sul tavolo le istanze e le necessità del mondo del lavoro e delle imprese. Una rosa ampia di temi, illustrati dalla ministra in apertura - salari, politiche attive e passive, ammortizzatori sociali, pensioni, sicurezza, semplificazione delle norme, potenziamento del sistema industriale - che già da tempo occupano il dibattito pubblico, agitano i sindacati e dividono la politica. L’approccio che cerca Calderone non è però solo politico, ma strutturale: "quello di oggi era un tavolo di avvio e confronto sui piani lavoro, da ora in poi ci saranno tavoli singoli e dedicati" alle singole questioni all’ordine del giorno nell’agenda di sindacati e governo, ha affermato al termine del confronto, confermando quanto infatti si auguravano Cgil, Cisl e Uil. E se per il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, quello di oggi è stato un incontro "importante" che arriva a strettissimo giro dall’insediamento dell’esecutivo Meloni, i leader di Cgil e Uil si muovono cautamente. "Ci siamo conosciuti, è stata una presa di contatto", ha commentato Pierpaolo Bombardieri, a cui segue il più asciutto "è stato un incontro conoscitivo" di Maurizio Landini.

Ma da Via Flavia sembra arrivare una mano tesa: la richiesta di round tecnici su specifici temi era una richiesta che avevano avanzato i sindacati, come hanno detto gli stessi leader lasciando il tavolo. I dossier quindi sono molti e impegnativi e toccano le priorità elencate dalle parti sociali: il recupero del potere d’acquisto dei lavoratori, la detassazione degli aumenti contrattuali e della tredicesima, ma soprattutto la riforma del sistema pensionistico, chiesta a gran voce anche da Confcommercio, che sottolinea la necessità di garantirne "la sostenibilità e la stabilità". Nella legge di bilancio - che incombe sul nuovo Governo - sono allo studio varie ipotesi e "il numero 41 potrebbe essere un numero di riferimento", anche se è presto, ha precisato la ministra, per dire "come". Ma l’orologio corre: "se dal 1 gennaio 2023 dovesse tornare in vigore la Legge Fornero senza correttivi, porterebbe a uno scalone che comprimerebbe il mercato ancora di più", ha osservato Calderone.

Più in generale, per la ministra è chiara la necessità di un intervento di riforma che possa rimettere a sistema tutte le gestioni previdenziali, per mettere ordine e per garantire tutele per i lavoratori in particolari condizioni soggettive, essenziale anche "a prescindere dagli interventi in Manovra". Sul fronte caldo del reddito di cittadinanza "chi non può lavorare non sarà lasciato indietro" ma chi può "deve trovare la giusta collocazione", ha avvertito poi la Ministra, spiegando che se ci saranno da apportare delle modifiche dovranno "a migliorare performance in ingresso dei lavoratori". Le aziende "hanno difficoltà a trovare lavoratori e a far fronte ai picchi attività perché mancano le figure professionali. Non si può permettere - ha chiosato - che in un momento così complicato non ci sia incrocio tra domanda e offerta. Dobbiamo rimettere a sistema tutti gli strumenti e investire tutti i fondi a disposizione per formazione e riqualificazione".

