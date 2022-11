Lombardia, Fontana: "Guido Bertolaso nominato al posto di Letizia Moratti"

02 novembre 2022 a

A prendere il posto di Letizia Moratti alla guida dell'assessorato al welfare della Regione Lombardia sarà Guido Bertolaso. Lo ha annunciato il governatore, Attilio Fontana: "I dubbi che avevo espresso sul posizionamento politico di Letizia Moratti erano fondati. È chiaro che guarda verso sinistra e non da oggi". E ancora: "Procediamo immediatamente alla nomina di un assessore al welfare che si occupi, senza distrazioni politiche, esclusivamente dei bisogni dei cittadini a partire dagli interventi sulle liste di attesa - ha spiegato Fontana - Per questo, dopo aver informato i leader del centrodestra, ho deciso di affidare la delega a Guido Bertolaso, protagonista della campagna vaccinale in Lombardia e profondo conoscitore della macchina operativa della sanità lombarda". Letizia Moratti aveva rassegnato le dimissioni in mattinata sottolineando di non essere più legata da un rapporto di fiducia con il presidente e criticando in maniera netta le decisioni prese dal Consiglio dei ministri in tema di Covid.

