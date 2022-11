Porta a Porta stasera mercoledì 2 novembre, ospite il ministro Roccella

02 novembre 2022 a

Ancora un esponente del nuovo governo ospite questa sera in tv, mercoledì 2 novembre, di Porta a Porta, il talk condotto da Bruno Vespa. La protagonista sarà Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Inizio intorno alle 24. Roccella, bolognese, 68 anni, esponente di Fratelli d'Italia, risponderà alle domande degli ospiti e cercherà di fare chiarezza sulle politiche del nuovo governo in relazione alle deleghe che le sono state assegnate. In passato è già stata sottosegretario al Ministero della salute nel Governo Berlusconi IV.

