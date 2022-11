Covid, Gasparri: "Medici no vax come piloti che hanno paura di volare"

01 novembre 2022 a

A tirare una bordata ai medici no vax, è Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. Lo fa su Twitter che è il social più seguito dal mondo della politica e dell'informazione. "Sinceramente i medici #novax - scrive Gasparri - a parte chi avesse delle incompatibilità accertate, mi lasciano perplesso. È come se un militare fosse per il disarmo o se un pilota non volesse salire su un aereo per paura del volo vaccini".

Una critica non indifferente che arriva da un esponente di maggioranza dopo che il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di reintegrare i medici e i sanitari che erano sospesi per aver rifiutato il vaccino. Una decisione che è stata fortemente criticata non solo dall'opposizione, ma anche da esperti del settore e che ha lasciata perplessa una parte della maggioranza.



