Intercettazioni contro rave party, i dubbi di Tajani e lo stop di Meloni: "No, sarebbe equipararli ai reati di mafia"

Il Consiglio dei ministri si è concentrato sui provvedimenti riguardo la giustizia. E il confronto politico sulla possibilità di utilizzare le intercettazioni per limitare i raduni illegali avrebbe visto momenti di tensione. "Un distinguo tra le forze politiche" come ha ammesso Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, intervenuto ai microfoni di Radio anch'io (Rai Radio 1).

Il vicepremier Antonio Tajani - secondo la ricostruzione dell'Adnkronos - pare abbia sollevato il problema intercettazioni, appunto, manifestando delle forti perplessità e predicando attenzione perché l’utilizzo di questo strumento andrebbe contenuto e circoscritto ai reati di mafia, il ragionamento del ministro degli Esteri, che avrebbe proposto di evitarne il ricorso per arginare il fenomeno dei rave party. I dubbi di Tajani, riferiscono alcuni presenti, sarebbero stati accolti, anche dal premier Giorgia Meloni. La premier, secondo il Corriere della Sera, avrebbe prima strabuzzato gli occhi e poi, con un sorriso, ha detto "no, le intercettazioni no. Quelli so’ ragazzi. Se lo facessimo, rischieremmo di equipararli ai reati di mafia e terrorismo".

"È stato un Consiglio dei ministri molto sereno, c’è stata una condivisione su tutti i temi. Sul provvedimento per i rave party si è discusso sull’opportunità o meno dell’utilizzo delle intercettazione ma abbiamo convenuto che, essendo uno strumento molto invasivo, va utilizzato con criterio o per reati gravi. Abbiamo convenuto tutti che non fosse il caso di arrivare a questo punto" ha spiegato sempre in radio Zangrillo.

