Roberto Calderoli: "Sono stato dimesso. I controlli sono andati bene, pronto a mettere il turbo"

"Buone notizie, sono appena stato dimesso dall’Istituto Oncologico Veneto: i controlli cui sono obbligato da 10 anni sono andati bene, per cui sono pronto a scendere in pista per fare il mio lavoro da ministro per gli Affari Regionali e per l’Autonomia e sono pronto a mettere il turbo!". Sono parole del neo ministro Roberto Calderoli che ha dovuto sostenere un ricovero per i controlli nella sua lunga battaglia contro il tumore. "Ringrazio tutti, medici, infermieri, operatori sanitari e tutto il personale dello Iov di Padova per la professionalità e l’umanità che mi dimostrano ogni volta in cui sono ricoverato, confermando di essere un modello di efficienza sanitaria a livello europeo e mondiale. Controlli ok, aggiustate le terapie, sono prontissimo! E adesso che sono stati nominati anche i vice ministri e sottosegretari del Governo siamo pronti a correre per lo scudetto!".

