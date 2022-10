Covid, stop all'obbligo del vaccino per medici e sanitari. Restano le mascherine negli ospedali e nelle Rsa. I no vax reintegrati al lavoro

31 ottobre 2022 a

A partire da domani, martedì 1 novembre, stop all'obbligo vaccinale anti Covid per i medici e le professioni sanitarie. La decisione è stata presa dal Consiglio dei ministri del neo governo guidato da Giorgia Meloni. E' stato invece prorogato l'obbligo di utilizzare le mascherine negli ospedali e delle Residenze sanitarie assistite. Le nuove regole saranno contenute nella nuova ordinanza del ministro della Salute, Orazio Schillaci. Scade oggi, infatti, la precedente. Al via anche il reintegro del personale no vax, anche in considerazione delle gravi carenze sul territorio.

