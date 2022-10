Meloni: "Caro bollette insostenibile. Gli italiani chiedono risposte e noi gliele daremo subito"

30 ottobre 2022 a

a

a

Il primo obiettivo del nuovo governo è affrontare l'emergenza delle bollette. Lo spiega il premier Giorgia Meloni sui social: "I costi delle bollette sono diventati insostenibili per milioni di famiglie e per molte imprese, giunte ormai a drammatiche decisioni come chiudere o licenziare i propri lavoratori. Il Governo è al lavoro per rafforzare le misure nazionali a sostegno di cittadini e attività" per "far fronte a questa difficile situazione". Il presidente del Consiglio dei ministri ribadisce che la priorità "è mettere un argine al caro energia e alla speculazione, accelerare in ogni modo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale. Gli italiani chiedono risposte immediate e noi gliele daremo. Non c'è più tempo da perdere". Domani, lunedì 31 ottobre, il consiglio dei ministri dovrebbe occuparsi proprio del caro bollette.

Meloni depone una corona d'alloro all'Altare della Patria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.