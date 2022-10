Palazzo Chigi ai ministeri: "Meloni è il signor Presidente del Consiglio dei Ministri". Poi la correzione: niente signor

28 ottobre 2022 a

Non “il signor Presidente del Consiglio dei Ministri”, ma semplicemente "il Presidente del Consiglio". E' durato soltanto poche ore l’appellativo ufficiale indicato da Palazzo Chigi ai ministeri per chiamare Giorgia Meloni. L’indicazione era contenuta in una comunicazione firmata dal segretario generale della presidenza del Consiglio, Carlo Deodato. Nella missiva, su carta intestata Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, si leggeva che “per opportuna informazione si comunica che l'appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio dei Ministri è: Il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni”. Dopo poche ore però ecco la correzione, secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi, con una nuova comunicazione inviata sempre dal segretario generale Deodato. “Con riferimento alla nota in oggetto – si legge - con la quale è stato comunicato quale appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio la dicitura ‘il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri’, si precisa che tale formula è stata adottata dagli uffici della Presidenza in quanto indicata come la più corretta dall’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze. Tuttavia, il Presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni, chiede che l’appellativo da utilizzare nelle comunicazioni istituzionali sia ‘Il Presidente del Consiglio dei Ministri’. Si chiede, quindi, di non tener conto della nota in oggetto, in quanto sostituita dalla presente”.

