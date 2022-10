Palazzo Chigi, boccia Laura Boldrini sull'uso del femminile: ecco come chiamare Giorgia Meloni

28 ottobre 2022 a

a

a

Il presidente del Consiglio, la presidente o la presidentessa? In questi giorni non è mancata la polemica. Davvero poco significativa, considerando la difficile situazione che sta vivendo il Paese. Una parte della sinistra ha cavalcato l'argomento criticando il fatto che viene usata la formula "il presidente" quando invece si tratta di una donna, Giorgia Meloni. A soffiare sul fuoco è stata in particolare Laura Boldrini, gia presidente della Camera dei deputati. Oggi è Palazzo Chigi a mettere un punto sul caso, bocciando Boldrini.

Video su questo argomento Boldrini: “Meloni non ha mai fatto battaglie per le donne"

Lo fa attraverso una nota firmata dal segretario generale, Carlo Deodato che spiega l'esatta dicitura da utilizzare: "Per opportuna informazione si comunica che l'appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio dei Ministri è: Il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giorgia Meloni". Una dura sconfitta sul campo per Laura Boldrini che da giorni e giorni continuato ad alimentare una polemica davvero sterile.

Video su questo argomento Meloni Premier, Boldrini: "Perchè non dire la Presidente? E' una prima volta importante"

L'ex presidente della Camera ha attaccato duramente Giorgia Meloni per la sua scelta di non utilizzare il femminile, che appare comunque coerente, visto che da anni la leader di Fratelli d'Italia critica il "femminismo di bandiera" sostenendo che la battaglia per le donne e la loro emancipazione non passa attraverso il maschile o femminile di un titolo o l'articolo che lo precede, bensì su fatti concreti. Concetto che Giorgia Meloni, tra l'altro, ha spiegato nella sostanza, vincendo le elezioni e diventando la prima donna premier senza cavalcare le polemiche per il nome di una carica.

Video su questo argomento Boldrini: “Con Meloni Premier non credo ci saranno cambiamenti per le donne, non è sua priorità”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.