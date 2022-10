Salvini: "Codice degli appalti presto in consiglio dei Ministri. Ponte sullo Stretto? Io vado avanti"

28 ottobre 2022 a

a

a

La prossima settimana andrà in Consiglio dei Ministri il codice degli appalti. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, ministro alle infrastrutture, intervenendo in collegamento al congresso nazionale degli Ordini ingegneri d'Italia. L'obiettivo è "arrivare all'approvazione entro i primi giorni di dicembre". Durante il suo intervento, il leader della Lega, in relazione al Ponte sullo Stretto, ha spiegato che "l'insularità di Sicilia e Calabria costa 6 miliardi di euro l'anno. Ho già fatto una prima riunione operativa con esperti perché se mi viene detto che non si può fare va certificato, altrimenti vado avanti. C'è in campo un'ipotesi di costi e di tempistica. Conto che nei prossimi mesi, dopo 50 anni di attesa, la politica si prenderà responsabilità della scelta".

Salvini: "Rivedere il Reddito di cittadinanza. Tagliare sprechi e soldi ai furbetti per sostenere pensioni e lavoro ai giovani"

Intanto Salvini si è sentito telefonicamente con Clément Beaune, il ministro francese ai Trasporti. "È stata l'occasione - informa una nota - per rafforzare la collaborazione tra Roma e Parigi e per fare il punto su alcuni dossier strategici a partire dalla Torino-Lione (Tav): è già in agenda a dicembre una conferenza intergovernativa di natura tecnica che si terrà nel nostro Paese. Il ministro Salvini ha ribadito che sarà necessario uno sforzo comune anche per concretizzare il promesso cofinanziamento europeo". Salvini, prosegue il comunicato, "ha anche confermato l'intenzione di recarsi personalmente al cantiere per verificare l'andamento dei lavori".

Tetto al contante, sarà di 5mila euro: Meloni mediatrice nel vertice con i ministri

Altro tema toccato dai ministri "la tratta ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia: sul tavolo c’è il rinnovo della convenzione bilaterale che è strategica soprattutto per Liguria e Piemonte. Salvini e Beaune si sono ripromessi di incontrarsi appena possibile a Bruxelles, sottolineando il carattere strategico del rapporto tra i Paesi anche nel contesto europeo con particolare riferimento al settore trasporti".

Coldiretti: "I produttori devono vendere 4 chili di pere per comprare un caffè. Aziende in crisi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.