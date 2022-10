Fiducia governo Meloni, Renzi: "Su riforme costituzionali noi ci siamo"

26 ottobre 2022 a

"Se questo governo e la maggioranza vorranno sfidarci sulle riforme, magari sull’elezione diretta del presidente del Consiglio che è nel nostro programma, noi ci siamo. Perché se c’è un apertura sulle riforme costituzionali un no a prescindere è sbagliato" ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, intervenendo in aula a Palazzo Madama nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Meloni.

"Facendo opposizione cerchiamo di dare una mano alla nostra democrazia. La faremo viso aperto ma con la politica. Agli amici del Pd dico: ma come è possibile che per attaccare il Governo Meloni vi attaccate al termine merito? E ancora, alla trentunesima presidente del Consiglio, dopo 30 uomini, le contestate la rappresentanza di genere? Io lo chiamo masochismo" ha continuato il senatore toscano leader di Iv.

"Ci sono due opposizioni e questo è un problema" ha poi aggiunto Renzi, intervenendo in Senato in dichiarazione di voto per il terzo polo sulla fiducia al governo Meloni.

