Il governo Meloni ottiene la fiducia alla Camera. Domani il Senato

25 ottobre 2022

La Camera dei Deputati ha votato la fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni. Dopo una giornata molto intensa, i parlamentari sono stati chiamati a esprimere il loro sì oppure il loro no sul nuovo Esecutivo. Le operazioni sono iniziate più tardi del programma di massima. Come previsto dai regolamenti, i deputati sono stati chiamati uno a uno ed hanno espresso la loro posizione in maniera palese. Il governo ha ottenuto la fiducia: 235 sì, 154 no e 5 astenuti. La quota della maggioranza era fissata a 195. E' stato un 25 ottobre impegnativo il presidente del Consiglio dei ministri. Prima il lungo discorso sul programma del governo da lei guidato, durato oltre un'ora; poi la consegna al Senato del discorso di domani, mercoledì 26 ottobre, quando ad esprimersi sarà l'assemblea di Palazzo Madama; subito dopo la seduta alla Camera è ripresa con gli interventi degli esponenti dei vari partiti. Il dibattito si è chiuso con la replica del premier. Poi il voto.

