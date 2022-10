Berlusconi applaude Meloni: "Parole definitive su diritti, libertà e tasse. Daremo il nostro contributo"

25 ottobre 2022 a

Silvio Berlusconi promuove a pieni voti Giorgia Meloni per il suo discorso alla Camera dei Deputati nella seduta per la fiducia al nuovo governo. “Il presidente del consiglio Giorgia Meloni - si legge in una nota - nel suo assai pregevole intervento programmatico ha individuato le priorità del Paese, ha tracciato una rotta chiara, nel solco del lavoro fatto fino a oggi dal centrodestra". Secondo il leader di Forza Italia "Meloni ha detto parole definitive e totalmente condivisibili sui diritti, sulle libertà, sulla necessità di abbassare le tasse e di promuovere una pace fiscale, con l’impegno di affrontare oggi le grandi emergenze a partire dalla necessità di abbassare i costi dell’energia per famiglie e imprese, riprendendo una politica energetica non più condizionata dal partito dei no e dall’ambientalismo ideologico". Berlusconi spiega che il suo partito "darà un contributo qualificato, serio e leale, con tutte le sue idee e le sue migliori energie perché il nuovo governo di centrodestra, il primo guidato da una donna, abbia la forza di affrontare i grandi problemi del Paese e disegnare l’Italia del futuro".

