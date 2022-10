Governo, oggi il voto di fiducia alla Camera. Cosa dirà Giorgia Meloni e il programma della giornata

24 ottobre 2022 a

Oggi, martedì 25 ottobre, primo voto di fiducia per il governo guidato da Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio sarà alla Camera per le dichiarazioni programmatiche dell'esecutivo alle ore 11. Tra le 12 e le 13 l'Aula osserverà una pausa per consentire al premier di recarsi in Senato e depositare il discorso. Dalle 13 alle 17 la discussione generale e subito dopo la replica di Giorgia Meloni. Dalle 17,30 le dichiarazioni di voto sulla fiducia. La prima chiama sul voto di fiducia che sarà posto sulle dichiarazioni programmatiche inizierà alle ore 19. L'esito dovrebbe essere ufficializzato dopo le ore 20. Secondo indiscrezioni l’intenzione del presidente del Consiglio è quella di tracciare un manifesto programmatico che ambisce essere la base di lavoro di un’intera legislatura, a conferma della natura fortemente politica del Governo e con l’obiettivo di dare seguito concreto e attuazione agli impegni assunti con i cittadini italiani in campagna elettorale.

