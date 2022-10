Smart working, il ministro Zangrillo: "Strumento che funziona. Confronto con i sindacati per capire come utilizzarlo"

24 ottobre 2022 a

Lo smart working? E' uno strumento che funziona. Lo sostiene Paolo Zangrillo, nuovo ministro della Pubblica Amministrazione, ospite a Radio 24. "Lavorerò molto sull'orgoglio di appartenenza. Ho trovato persone di grande professionalità. E la vera sfida è dimostrare che questa professionalità c'è. Non mi illudo che sia semplice, ma la mia illusione è quella di riuscire a fare qualcosa di buono anche qui. Cosa c'è da aggiungere al lavoro di Brunetta? La velocità e l'essere virtuosi nel far accadere le cose. Il vero riscontro lo si ha se poi i nostri utenti riconoscono il lavoro fatto, dobbiamo essere capaci di misurare i risultati e non ci deve essere in questo nessun tabù".

Zangrillo spiega che a suo avviso "con i sindacati ci deve essere un dialogo acceso ma il mio sforzo è di far comprendere che le mie proposte sono intese a migliorare. Il sindacato non credo sia contrario al pensiero di premiare il merito. Dobbiamo dimostrare di valorizzare i talenti, la pubblica amministrazione deve puntare alla valorizzazione del suo capitale umano. Farò un ragionamento con i sindacati e cercheremo di trovare dei punti di contatti. Io mi impegno sui contratti e loro mi devono aiutare a migliorare lo stato delle cose", ha proseguito.

E proprio in merito allo smart working il ministro ha spiegato: "Dopo o durante la pandemia il numero dei lavoratori in smart working è passato da 500 mila a 5 milioni. È dunque uno strumento che può funzionare. Intendo procedere comprendendo quali modalità utilizzare per questo strumento, è un modo diverso di rapportarsi, si parte da una logica di controllo a una logica di verifica dei risultati. Se il sindacato rivendica lo smart working si può fare a determinate condizioni", ha concluso.

