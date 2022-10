Meloni-Macron, incontro tra la nuova premier e il presidente francese

23 ottobre 2022 a

Già questa sera, domenica 23 ottobre, la neo premier Giorgia Meloni incontrerà Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese. Sono stati fonti dell'Eliseo a far trapelare la notizia dopo che Macron ha lasciato il centro congressi La Nuvola a Roma, dove ha partecipato all'evento di Sant'Egidio sulla pace. Durante l'incontro internazionale "Il grido della pace - Religioni e cultura in dialogo", Macron nel suo intervento ha spiegato che "vogliamo che sia il popolo ucraino a scegliere la pace, il momento e i termini della pace. Questo significa che c'è una prospettiva di pace. Esiste, esisterà la pace a un certo punto. La pace si costruirà con l’altro, che è il nemico, intorno a un tavolo e la comunità internazionale sarà lì”.

"Non sono convinto - ha detto ancora - che questa sia la guerra di tutto il popolo russo” quindi “bisogna parlare al popolo russo, alle coscienze, perché questa guerra non può appartenere a tutto il popolo russo oggi. Questa guerra coinvolge una potenza che possiede un’arma nucleare. Nulla giustifica questa guerra, nulla spiega questa guerra. Io ce l’ho messa tutta in questi anni per dialogare con il presidente Putin. Questa guerra è frutto di un nazionalismo esacerbato alimentato dal potere russo che si è nutrito dell’umiliazione scaturite dalla distruzione dell’impero sovietico”.

All'incontro ha partecipato anche Sergio Mattarella, presidente della Repubblica: "Abbiamo bisogno di una pace che non ignori il diritto a difendersi e non distolga lo sguardo dal dovere di prestare soccorso a un popolo aggredito. Avvenga in Europa, in Medio-Oriente, in Africa, ovunque nel mondo. In Ucraina, come altrove, occorre riannodare i fili dell'umanità che la guerra spezza: vite, famiglie, legami umani e sociali".

