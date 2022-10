Liliana Segre, chi è. Dall'Olocausto al lungo amore con Alfredo Belli Paci che si candidò con il Msi e poi rinunciò alla politica per lei

23 ottobre 2022 a

Liliana Segre sarà ospite, stasera domenica 23 ottobre, di Che tempo che fa, talk condotto da Fabio Fazio su Rai 3. Conosciamo meglio la senatrice a vita. Nata a Milano il 10 settembre del 1930, è una delle poche testimoni ancora in vita della Shoah. E' stata nominata senatrice a vita da Sergio Mattarella nel 2018. Nata da una famiglia ebraica, ha vissuto la sua giovinezza con il padre Alberto Segre e i nonni paterni perché la mamma Lucia Foligno era morta quando lei non aveva nemmeno un anno. Durante la seconda guerra mondiali subì le leggi razziali del 1938: prima fu espulsa dalla scuola, poi deportata al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

Al suo arrivo fu subito separata dal padre, che non vide più e che morì il 27 aprile 1944. Il 18 maggio anche i suoi nonni paterni furono arrestati e uccisi nelle camere a gas. Durante la sua detenzione ricevette il numero di matricola 75190 che le fu tatuato sul braccio. Per un anno fu costretta ai lavori forzati, ma ottenne la libertà il primo maggio 1945. Di 776 bambini italiani deportati ad Auschwitz fu una dei 25 sopravvissuti. Al rientro in Italia visse prima con gli zii, poi con i nonni materni. Ha avuto una lunga storia d'amore con Alfredo Belli Paci, dieci anni più grande di lei.

Fu colpita dalla sua somiglianza con il padre, si conobbero e si innamorarono. Anche lui aveva vissuto gli stessi orrori dell'Olocausto in sette campi di prigionia, dove era stato portato dopo aver rifiutato di aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Si sposarono e hanno vissuto insieme fino al 2007, quando lui è scomparso. Conservatore di destra e antifascista cattolico, presidente di Unione Popolare nazionale, decise di aderire alla lista del Movimento Sociale Italiano e si candidò alle elezioni Politiche del 1979. Ottoenne meno di 700 voti. Proprio per amore della moglie rinunciò alla politica e si dedicò alla carriera di avvocato. Il 19 gennaio 2018 Sergio Mattarella ha nominato Liliana Segre senatrice a vita. Nei giorni scorsi lei ha presieduto la prima seduta del nuovo Senato della Repubblica.

