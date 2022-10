Achille Occhetto, morto il figlio Malcolm. Chi era

23 ottobre 2022 a

Drammatico annuncio di Achille Occhetto su Facebook: "Mio figlio Malcom è stato stroncato da un infarto a Las Palmas. Lo comunico impietrito e con indicibile dolore ai suoi amici con questa immagine di vita". Il post è accompagnato da una foto di Malcolm. Filmaker e direttore della fotografia, aveva 52 anni. Era il primogenito dell'ultimo segretario del Pci e della sua prima moglie, l'attrice italo-somala Elisa Kadigia Bove, dalla quale oltre a Malcolm ha avuto anche Massimiliano. In seconde nozze ha poi sposato Aureliana Alberici. Centinaia e centinaia i messaggi di cordoglio. Tra i primi quello di Piero Fassino: "Non ci sono parole che possano lenire l'immenso dolore per la perdita di un figlio". Ma ovviamente tanti e tanti ancora, pubblici e privati, gli attestati di solidarietà. Chi era Malcolm? Sul social professionale Linkedin si definiva "multifunzionale e curioso", e "capace nella organizzazione e nel problem solving". Aveva acquisito esperienza nel settore cinematografico, nel teatro, nella televisione e nella realizzazione di materiale audiovisivo per il web. Aveva lavorato negli Stati Uniti, in Germania e a Berlino.

