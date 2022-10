Meloni a Zelensky: "L'Italia sarà sempre dalla parte dell'Ucraina"

22 ottobre 2022 a

"L'Italia è e sarà sempre dalla parte del coraggioso popolo ucraino che lotta per la sua libertà e per una giusta pace. Non sei solo!". Così la premier Giorgia Meloni ha ringraziato su Twitter il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky che si era congratulato con lei subito dopo il giuramento del governo.

La leader di Fratelli d'Italia ha risposto anche a Roberta Metsola, presidente del parlamento europeo: "Grazie Roberta Metsola, non vedo l’ora di continuare il proficuo dialogo iniziato a Bruxelles qualche mese fa. L'Italia farà la sua parte per un'Europa forte ed efficace nel rispondere alle sfide del nostro tempo. A presto!". La premier ha risposto a tutti i leader dei vari Paesi che si sono complimentati con lei e che le hanno fatto auguri di buon lavoro.

Le congratulazioni di Zelensky a Meloni: "Attendo con impazienza fruttuosa cooperazione"

