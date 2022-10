I vescovi a Meloni: "Pagina storica per l'Italia. Si lavori subito per la pace"

22 ottobre 2022 a

Anche i vescovi italiani augurano buon lavoro alla premier Giorgia Meloni e al suo governo. "Nell’augurare buon lavoro a lei e a tutti i membri del suo Governo, la Chiesa che è in Italia, nel rispetto e nella distinzione degli ordini e dei ruoli, assicura che non farà mancare un’interlocuzione costruttiva ispirata unicamente dalla volontà di contribuire al perseguimento del bene comune del Paese e alla tutela dei diritti inviolabili della persona e della comunità". Le parole sono del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei.

"Con lei - scrive Zuppi - si apre anche una pagina storica per il nostro Paese: il nuovo Governo è il primo guidato da una donna nel ruolo di presidente del Consiglio. Prima della tornata elettorale, il Consiglio episcopale permanente aveva ricordato agli eletti di svolgere sempre il loro mandato al servizio di tutti e nella visione dell’Enciclica Fratelli Tutti e dell’amore politico che essa indica. Le sfide sono grandi - prosegue - Il Consiglio ne aveva indicate alcune, che riteneva principali: le povertà, l’inverno demografico, la protezione degli anziani, i divari tra i territori, la transizione ecologica e la crisi energetica, il lavoro, soprattutto per i giovani, l’accoglienza e l’integrazione dei migranti, lo snellimento delle procedure burocratiche, le riforme dell’organizzazione democratica dello Stato e della legge elettorale".

E ancora: "Su tutte le sfide destinate al nuovo Governo incombe la tragedia della guerra in corso che richiede l’impegno di tutti, in piena sintonia con l’Europa, nella ricerca ineludibile e urgente di una via giusta che possa finalmente condurre alla pace".

