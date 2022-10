Matteo Salvini: "Finalmente si comincia. Cinque anni insieme per cambiare l'Italia"

22 ottobre 2022 a

a

a

"Cinque anni insieme per cambiare l'Italia". Questo il post di Matteo Salvini, leader della Lega, poco prima del giuramento da ministro delle infrastrutture e vicepremier del governo guidato da Giorgia Meloni. Il capo del Carroccio pubblica la promessa insieme a una foto in cui abbraccia la leader di Fratelli d'Italia, prima donna premier della storia della Repubblica Italiana. Come sempre accade non mancano retweet e nemmeno commenti, questi ultimi non senza polemiche. Ma non è stato l'unico cinguettio di Salvini. Poco dopo la trasmissione in diretta della cerimonia al Quirinale, poi la foto del governo al gran completo e quella dei neo ministri della Lega. In quest'ultimo post anche un altro messaggio di poche parole, ma chiaro: "Grazie. Finalmente si comincia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.