Giorgia Meloni premier: ha giurato al Quirinale. Alla cerimonia anche i familiari dei ministri

Nel Salone delle Feste del Quirinale è avvenuta la cerimonia di giuramento del nuovo governo che ha in Giorgia Meloni il primo ministro. "Un esecutivo di alto profilo che lavorerà spedito per rispondere alle urgenze della nazione e dei cittadini" aveva twittato ieri sera sui social dopo aver accettato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'incarico a formare il nuovo governo presentando la lista dei ministri. Al Colle presenti anche i familiari dei ministri e della premier (in prima fila il compagno Andrea Giambruno e la figlia). Domani invece è previsto il passaggio delle consegne - con la cerimonia del campanellino - tra Draghi e Meloni.

Meloni ha recitato la formula di rito a memoria: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione". Poi ha firmato e ha affiancato il Capo dello Stato per accogliere il giuramento di tutti i ministri del suo governo.

