Matteo Salvini: "Al lavoro su fisco, bollette e pensioni. La Lega c'è"

Mentre Silvio Berlusconi incendia il centrodestra e continua il suo duello con Giorgia Meloni, futuro premier, la Lega e Matteo Salvini cercano di smorzare i troni e di lavorare per riportare tranquillità nella coalizione, chiamata al complesso compito di guidare il Paese in una fase difficilissima. "Al lavoro sui temi economici a partire da pensioni, pace fiscale, caro bollette. Gli italiani vogliono un governo di centrodestra per risposte chiare, concrete e di buonsenso: la Lega c'è". Questo il post del leader del Carroccio che ha pubblicato le foto della riunione in corso negli uffici romani con gli esperti economici del partito. Tra i presenti all'incontro Giancarlo Giorgetti, Federico Freni, Claudio Durigon, Claudio Borghi, Alberto Bagnai, Giulio Centemero, Alberto Gusmeroli e Massimo Bitonci.

